Tina Cipollari rompe con Vincenzo Ferrara per “colpa” di Kikò Nalli? Lo spiffero di una fonte (RETTIFICA) (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo due anni d’amore, sarebbe finita tra Tina Cipollari e il ristoratore Vincenzo Ferrara. A quanto ha raccontato una fonte vicino alla coppia raggiunta da Dipiù Tv, sarebbe stata l’opinionista di Uomini e Donne a chiudere la relazione a causa della distanza. Tina Cipollari chiude con Vincenzo Ferrara: Kikò Nalli torna nella sua vita? Sulla... L'articolo Tina Cipollari rompe con Vincenzo Ferrara per “colpa” di Kikò Nalli? Lo spiffero di una fonte (RETTIFICA) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

gossipblogit : Tina Cipollari dice addio al fidanzato Vincenzo Ferrara - Notiziedi_it : Tina Cipollari, è finita con Vincenzo Ferrara: “Vuole rimettere insieme la famiglia con Kiko” - BITCHYFit : Tina Cipollari torna single (…e c’entrerebbe Kikò Nalli) - LaMammaN1 : -