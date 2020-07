Serena Enardu e Pago: la rivelazione inaspettata dell’ex tronista (Di giovedì 23 luglio 2020) Nell’ultimo anno Serena Enardu e Pago hanno messo in piazza la loro relazione, non affatto preoccupati di quanta attenzione potesse ricevere. Dopo la partecipazione e la conseguente separazione a Temptation Island dove l’ex tronista ha conosciuto il tentatore Alessandro Graziani con cui a posteriori ha avuto una relazione, i due sono tornati insieme dopo qualche mese nel corso del Grande Fratello Vip. Come molte altre coppie vip durante il lockdown imposto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Serena e Pago si sono lasciati e da quel momento offese, accuse e dichiarazioni social varie sono state all’ordine del giorno. Oggi ognuno dice la sua verità anche se in queste ore è arrivata, proprio durante una diretta Instagram, una ... Leggi su quotidianpost

BlogUomini : Serena Enardu compie gli anni, Pago non c’è, lei in lacrime… - ItaTvfan : Serena Enardu compie gli anni, Pago non c’è, lei in lacrime… - zazoomblog : Serena Enardu furiosa sui social: “Ho sentito Pago l’altro giorno e…” (FOTO) - #Serena #Enardu #furiosa #social: - UnioneSarda : #Sardegna - Serena Enardu parla ancora di Pago: 'Perché non ci si può lasciare in modo delicato?' - ElisaDiGiacomo : Serena Enardu su Instagram: 'A volte ci si rende conto che non si è più felici' -