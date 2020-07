Roma, la Ceres placa le polemiche: “Porgiamo le nostre più sincere scuse” (Di giovedì 23 luglio 2020) La Ceres si scusa con l’AS Roma per le parole scritte su Twitter qualche giorno fa. Infatti, l’azienda produttrice di birra aveva pubblicato una foto di Bruno Peres con la scritta “Smettete di inviarci questa m***a“. L’intento del tweet era probabilmente ironico, ma in molti non ne hanno compreso il senso, ritenendolo inopportuno e facendo scattare la polemica. A tre giorni di distanza arrivano dunque le scuse ufficiali del marchio, che sul suo profilo Twitter ufficiale scrive: “Porgiamo le nostre più sincere scuse alla A.s. Roma S.p.a., alla Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno; nonché per ... Leggi su sportface

Anna33289994 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Ceres si scusa con #Peres e con la Roma per il tweet del 20 luglio: 'Siamo stati inopportuni' - sportface2016 : #AsRoma | Dopo le polemiche, la #Ceres si scusa con il club e Bruno #Peres #calcio #SerieA - VoceGiallorossa : ?????? La @Ceres di scusa con la @OfficialASRoma e Bruno Peres: 'Contrariamente alle nostre intenzioni il tweet è risu… - ilRomanistaweb : ?? #Ceres si scusa con #Peres e con la Roma per il tweet del 20 luglio: 'Siamo stati inopportuni' - framiriello : Praticamente nel giro di due giorni la Ceres ha preso per il culo la Roma e Amazon l'Inter eh ma scirco BBilan poi… -