Regeni: Fico, situazione intollerabile, cambiare strategia (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Sul caso Regeni credo che ci voglia un cambio di passo, di strategia se non ci sono risultati". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. Leggi su corrieredellosport

Questo è uno dei problemi, che non è nato in questa emergenza». «Sul caso Regeni credo che ci voglia un cambio di passo, di strategia se non ci sono risultati- sostiene Fico-. Abbiamo ricevuto uno ...Alla fine il Parlamento è il legislatore". Fico ha riportato al centro anche il caso Regeni, su cui, ha ribadito "ci vuole un cambio di passo e un cambio di strategia perché non ci sono risultati. E' ...