Prove tecniche di sovranità tecnologica europea? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il precedente articolo su Edward Snowden ha posto l'attenzione del lettore sulla pervasività del sistema di sorveglianza americano – nello specifico dell'NSA – ma soprattutto sull'egemonia americana nel campo della sovranità digitale. Proprio per questa ragione riteniamo opportuno, seppure in breve, sottolineare l'importanza geopolitica del progetto Gaia X nato anche con lo scopo di contrastare l'egemonia americana . di GIUSEPPE GAGLIANO Il (...) - Media / Spazio, Tecnologia, , Progresso, Spionaggio, NSA Leggi su feedproxy.google

borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Radiondarossa : PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 22/07/20 (Industrial,Ambient,Noise) - - FabrizioMaretti : RT @NettunoBC1945: Domenica dirette streaming sul nostro canale YouTube di Nettuno-Montefiascone. Oggi prove tecniche al Castri Field con g… - DanieleFassina : RT @NettunoBC1945: Domenica dirette streaming sul nostro canale YouTube di Nettuno-Montefiascone. Oggi prove tecniche al Castri Field con g… - Massimo60386626 : RT @NettunoBC1945: Domenica dirette streaming sul nostro canale YouTube di Nettuno-Montefiascone. Oggi prove tecniche al Castri Field con g… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove tecniche

AgoraVox Italia

Ponte carraio a Robecco sul Naviglio accessibile, ma con alcune limitazioni ai mezzi pesanti. Da mezzogiorno di ieri è entrata in vigore l’ordinanza Anas che dispone il divieto di accesso per i camion ...Caro Beppe, se è innegabile che sul recovery fund la diplomazia italiana abbia ottenuto una sonora vittoria, senza battere i pugni sul tavolo come qualcuno erroneamente asserisce, ogni giudizio compiu ...