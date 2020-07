Parma, dopo la salvezza arrivano i riscatti di Inglese, Grassi e Sepe: al Napoli circa 32 milioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Parma, grazie alla vittoria di ieri sera contro il Napoli, ha centrato la salvezza matematica, ma a sorridere per questo evento sono anche i partenopei. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, incasserà circa 32 milioni di euro dai riscatti obbligatori che i ducali dovranno effettuare dopo la conquista della salvezza. I calciatori coinvolti nell’asse di mercato sono: Roberto Inglese che assicurerà al Napoli 20 mln di euro, Alberto Grassi, il cui riscatto vale 7 mln di euro e Luigi Sepe con un cartellino tra i 4,5 mln ed i 5 mln. Leggi su sportface

