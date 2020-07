Ofb, due appuntamenti al Teatro Romano: uno con Verdi e l’altro col tango (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo tre sold out consecutivi, la VI edizione della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento prosegue al Teatro Romano con altri due importanti appuntamenti. Sabato 25 luglio, alle ore 21.00, assisteremo al graditissimo ritorno sul podio del Maestro Valerio Galli, in un «Gala Verdiano» che vedrà protagonisti di grande prestigio il soprano Valentina Boi e il tenore Angelo Villari impegnati in arie da «Un ballo in Maschera», «Luisa Miller», «La Forza del Destino», «Macbeth», «Il Trovatore», «Otello»; in programma anche le più note Sinfonie di opere di Giuseppe Verdi. E dopo un programma tutto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ofb due Festival Spoleto, si delinea la “squadra” di Monique Veaute: arrivano i “Fantastici 4” TuttOggi Orchestra Filarmonica di Benevento: doppio appuntamento al teatro Romano

Dopo tre sold out consecutivi, la VI edizione della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento prosegue al Teatro romano con altri due importanti appuntamenti. Sabato 25 luglio, al ...

OFB, GRANDE SUCCESSO PER AQUINO E FRESU NELLA CORNICE DEL TEATRO ROMANO

Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’OFB si è esibita nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per contenere in ...

Dopo tre sold out consecutivi, la VI edizione della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento prosegue al Teatro romano con altri due importanti appuntamenti. Sabato 25 luglio, al ...Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’OFB si è esibita nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per contenere in ...