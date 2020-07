Juventus, Sarri: «Dispiace per lo Scudetto, volevamo vincere» (Di giovedì 23 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match della Dacia Arena tra i bianconeri e l’Udinese Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match della Dacia Arena contro l’Udinese. CALI DI CONCENTRAZIONE – «Negli ultimi tempi è così per tutti. Anche oggi abbiamo perso ordine. volevamo vincere a tutti i costi e dopo il pareggio abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa al 93esimo perché volevamo vincere a tutti i costi». RIMETTERSI A POSTO – «È difficile in questa fase della stagione. Siamo tutti più stanchi e si fatica ad essere aggressivi. Per ... Leggi su calcionews24

