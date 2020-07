Il titolo del Tempo su Conte «untore del popolo» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Tempo oggi in apertura riporta una grande foto di Giuseppe Conte a nove colonne, corredata dal titolo «untore del popolo». Lo fa a corredo di un articolo di Francesco Storace in cui si descrivono le denunce presentate dall’avvocato Carlo Taormina contro il presidente del Consiglio e contro il ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche contro alcuni membri della task force e del comitato tecnico scientifico del governo per come è stata gestita l’emergenza coronavirus in Italia. LEGGI ANCHE > L’avvocato Taormina denuncia il governo per epidemia colposa Denuncia Taormina, il titolo del Tempo su Giuseppe Conte Carlo Taormina aveva annunciato l’intenzione di portare il governo in tribunale, attraverso le sue denunce, già a ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : titolo del "Addio Eccellenza", la Virtus Ispica 2020 acquisisce il titolo del Città di Rosolini CorriereElorino "Marche inVita", domenica c’è il concerto del gruppo "La Macina"

Una carriera lunga 40 anni e 17 album all’attivo e un volume dal titolo "Cultura popolare marchigiana". Questi i segni distintivi de "La Macina", noto gruppo di canto popolare e ricerca sul tema che ...

ASTI – Rapina la farmacia del centro città, colto in flagranza e arrestato

ASTI – Erano le 19 di ieri quando nella Farmacia “Moderna”, ubicata nella centralissima via Cavour ad Asti, entrava un uomo che, travisandosi con cappellino e mascherina, si portava velocemente dietro ...

