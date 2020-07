I templi dell'antica Grecia avevano le rampe di accesso per i disabili (Di giovedì 23 luglio 2020) Le rampe per favorire l' accesso dei disabili agli edifici non sono un'invenzione moderna: secondo un nuovo studio, erano presenti già nei templi dell'antica Grecia , oltre 2300 anni fa. I Greci ... Leggi su quotidiano

aSalerno_it : #salerno “Le Vie dell’Amicizia”: il concerto di Riccardo Muti ai Templi di Paestum in onda su Rai1 - makhnytskyy : RT @SiciliaPreziosa: Nel giorno del ricordo di #AndreaCamilleri ecco l'incredibile #storia dell’incontro tra #RobertCapa e il giovane #Cami… - noordungp : RT @zawzaw_ph: il sito Unesco di oggi è Khajuraho, in India, che vanta il più grande numero di templi medievali induisti e giainisti dell'I… - fIoweryunho : aang: ha perso tutti i suoi amici i monaci sono morti non esistono più dominatori dell'aria i suoi templi sacri son… - meriluis : @un_filo @TizianaBtz io non dico che ha modificato me o che ho qualcosa contro di lei che era lì a lavorare. Credo… -

Ultime Notizie dalla rete : templi dell I templi dell'antica Grecia avevano le rampe di accesso per i disabili Quotidiano.net Basketball Club Lucca: saluto a coach Catalani,

precisamente la città di Agrigento che ospita la bellissima valle dei Templi per sedere sulla panchina di una importante compagine del basket italiano, la Fortitudo Agrigento, squadra che parteciperà ...

Anche Jazmin Grace Grimaldi ha avuto il coronavirus: «Non siate egoisti, proteggete gli altri»

«La salute, i nostri corpi, quei piccoli e preziosi templi», ha spiegato la figlia di Alberto di Monaco, esclusa dalla linea di successione al trono perché nata all’infuori del matrimonio.

precisamente la città di Agrigento che ospita la bellissima valle dei Templi per sedere sulla panchina di una importante compagine del basket italiano, la Fortitudo Agrigento, squadra che parteciperà ...«La salute, i nostri corpi, quei piccoli e preziosi templi», ha spiegato la figlia di Alberto di Monaco, esclusa dalla linea di successione al trono perché nata all’infuori del matrimonio.