Gorizia, bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore: partecipava a caccia al tesoro (Di giovedì 23 luglio 2020) Gorizia, bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore. Un bimbo di 12 anni è precipitato in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia ed è morto. Stando alle prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo e stavano partecipando ad una caccia al tesoro. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Tragedia questa mattina in Friuli. Un bambino di 12 anni è precipitato in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Stando alle prime informazioni, il ragazzino era in un centro estivo e con altri coetanei stava partecipando ... Leggi su limemagazine.eu

