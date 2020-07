Giroud: «Mi vedo ancora al Chelsea ma nel calcio nulla è scontato» (Di giovedì 23 luglio 2020) Olivier Giroud ha parlato a Infosport+ del suo futuro che potrebbe essere ancora al Chelsea: le sue parole Olivier Giroud ha parlato a Infosport+ del suo futuro che potrebbe essere ancora al Chelsea. Queste le sue parole. «A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea. Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso. Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto – racconta l’attaccante francese da tempo nel mirino dell’Inter -. Spesso sono stato decisivo in campo, segnando vari gol. Voglio continuare a contribuire con il mio impegno, vedo il mio futuro ancora in ... Leggi su calcionews24

