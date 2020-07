Frosinone-Cassino, riciclaggio internazionale di auto di lusso: 2 arresti e 10 denunce (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella mattinata odierna gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un commerciante on-line di autovetture. Si tratta di un trentunenne di Cassino, che è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Cassino. Un’altra persona era stata arrestata in flagranza di reato nel corso dell’indagine, mentre altre 10 persone sono state denunciate a piede libero. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate, in varie zone del Lazio e dell’Abruzzo ed in particolare nella province di Frosinone, Latina, Rieti e Pescara, 38 autovetture di provenienza furtiva (Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Lo stesso è stato accompagnato dalla polizia stradale di Frosinone presso il carcere di Cassino, dove sarà interrogato dal gip entro cinque giorni. Un'altra persona è stata arrestata e altre dieci ...

Questa mattina gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un commerciante ...

Lo stesso è stato accompagnato dalla polizia stradale di Frosinone presso il carcere di Cassino, dove sarà interrogato dal gip entro cinque giorni. Un'altra persona è stata arrestata e altre dieci ...Questa mattina gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un commerciante ...