Coronavirus, tornano i ricoveri al Cotugno: 13 pazienti, due più gravi (Di giovedì 23 luglio 2020) Si ripopola il reparto di infettivologia dell’ospedale Cotugno di Napoli. Arrivano altri 7 ricoveri, cinque con conclamato contagio e due sospetti. Al Cotugno dunque, in totale, i degenti sono diventati tredici, di cui 10 conclamati e tre sospetti. Tre in gravi condizioni tanto da andare in Rianimazione o terapia sub intensiva.L’ultima caso arriva in serata: da … L'articolo Coronavirus, tornano i ricoveri al Cotugno: 13 pazienti, due più gravi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, se i contagi tornano a salire sappiamo finalmente a chi dare la colpa Il Fatto Quotidiano Tornano i (nuovi) contagi a Parma: 4. Terzo giorno senza decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.295 casi di positività, 57 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attiv ...

Mafia, udienza da rifare per il Covid: rischio scarcerazione per gli "scappati"

Per un errore la richiesta di rinvio a giudizio è arrivata tre giorni prima di quando, in base alle norme temporanee legate all’emergenza coronavirus, fosse ammissibile. E dunque è nulla, come se non ...

