Conte, facce sogna’! (Di giovedì 23 luglio 2020) In Accademia si dice che un “barone” deve scegliere come delfino per la cattedra, sempre e comunque, uno più scarso di lui. Ma anche il delfino deve scegliere uno più scarso, e così via. La catena si interrompe solo quando va in cattedra uno così cretino ed arrogante da non accorgersi che il delfino è molto più intelligente e capace di lui. Appena andrà in cattedra, il delfino farà fuori il barone “coglione” e un nuovo ciclo potrà iniziare. Corsi e ricorsi storici della vita accademica testimoniati da numerosi casi di vita vissuta. In quest’era post covid (speriamo in bene di essere effettivamente post…) ci siamo resi conto non solo che esistono anche professori coglioni (basta pensare alle previsioni completamente errate sui numeri del contagio, all’app Immuni, ai pletorici ed ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conte facce Recovery Fund, Conte al Senato. Salvini sarcastico, Renzi scherza Corriere della Sera Recovery Fund, Conte al Senato. Salvini: «Peggio di così? Le cavallette». Cinque Stelle euforici

Mentre, come dice Daniele Santanché, il premier Giuseppe Conte si prende «92 minuti di applausi fantozziani», il Transatlantico brulica dei sorrisi euforici dei senatori della maggioranza nascosti dal ...

Ravezzani: Conte fa felici solo gli stupidi, bufera sul web

Prima la bordata con le accuse alla Lega per i calendari, alla sua stessa società che “non era presente” quando hanno deciso turni e orari con implicito attacco alla Juve, sua ex squadra, che sarebba ...

