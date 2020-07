Ciclista travolto sulla Pontina: non ce l’ha fatta il 72enne, chi è la vittima (Di giovedì 23 luglio 2020) Non ce l’ha fatta l’uomo di 72 anni che ieri era rimasto vittima di un incidente sulla statale Pontina. Mentre conduceva la sua bicicletta è stato centrato da un’auto nei pressi dell’uscita per San Vito, nella zona di Terracina. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi: oggi, purtroppo, la triste notizia. Leggi anche: Incidente mortale sulla Tiburtina: chi è la vittima, perde la vita in piena notte dopo lo scontro frontale col compattatore dei rifiuti Ciclista travolto sulla Pontina Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia locale. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. L’uomo, dopo l’incidente, era stato elitrasportato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

