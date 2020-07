Chiariello: "Qualcuno si chiede se con Sarri la Juve sia migliorata, io dico no..." (Di giovedì 23 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Questa sera viene probabilmente assegnato lo scudetto. Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello: “Pioli e Sarri possiamo dire che sono la favola italiana in questo momento. Al di là del giudizio morale, umano che si può dare ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Nono scudetto consecutivo per la Juventus che certifica la morte commerciale del calcio italiano. Un pro ...