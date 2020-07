Belen Rodriguez, a Ibiza con Gianmaria, ma un dettaglio non sfugge…. (Di giovedì 23 luglio 2020) Belen Rodriguez compie un passo importante, ma non sfuggono dei dettagli nella storia Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi proseguono la loro conoscenza, ormai diventata relazione. In questo momento i due si trovano insieme ad Ibiza. Belen aveva già pubblicato qualche scatto negli scorsi giorni, ma era da sola. I fan infatti si erano chiesti che fine avesse fatto il bel giovane partenopeo. Nessuna risposta da parte della showgirl. Adesso il manager della moda è insieme a lei e non soltanto. Sono stati distanti per qualche giorno, si sono riuniti e a quanto pare la donna ne ha approfittato per creare un legame tra l’uomo ed il figlio Santiago. Alfonso Signorini ha ricostruito gli eventi ed ha affermato che Gianmaria è ... Leggi su kontrokultura

