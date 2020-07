Ascolti Tv 22 luglio 2020, per i telespettatori il numero 1 è Marco Liorni (Di giovedì 23 luglio 2020) Ascolti Tv mercoledì 22 luglio 2020. In prima serata su Rai1 SuperQuark ha superato di poco i 2 milioni di media spettatori pari all'11,6% di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha registrato l'11,3%. ... Leggi su leggo

infoitcultura : Ascolti tv 21 luglio 2020: Gerry Scotti batte Anna Valle in replica - Teleblogmag : La scienza supera la miniserie di Canale 5. Iscriviti al nostro canale Telegram! - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: SuperQuark vs Come sorelle | Auditel 22 luglio 2020 - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2020 - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio Ascolti TV | Mercoledì 22 luglio 2020. Serata fiacca: SuperQuark 11.6%, Come Sorelle 11.3% DavideMaggio.it Estra, convocata un'assemblea ad alta tensione: al centro l'inchiesta su Macrì?

Arezzo, 23 luglio 2020 - L’ultima novità è la convocazione dell’assemblea dei soci di Estra (Intesa, Coingas, Consiag e Viva Servizi) a Prato, il 28 luglio. Sarebbe stata voluta dal presidente Frances ...

X Factor 2020: la data di inizio, i giudici e le prime audizioni a Roma

X Factor 2020 scalda i motori e si prepara a debuttare su Sky Uno. Dopo l’ultima vittoria di Sofia Tornambene, il popolare talent show prodotto da Fremantle Media Italia tornerà sul canale di Sky dedi ...

Arezzo, 23 luglio 2020 - L’ultima novità è la convocazione dell’assemblea dei soci di Estra (Intesa, Coingas, Consiag e Viva Servizi) a Prato, il 28 luglio. Sarebbe stata voluta dal presidente Frances ...X Factor 2020 scalda i motori e si prepara a debuttare su Sky Uno. Dopo l’ultima vittoria di Sofia Tornambene, il popolare talent show prodotto da Fremantle Media Italia tornerà sul canale di Sky dedi ...