"Voto a maggioranza linea rossa" Recovery, Conte rivendica i risultati (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Un risultato politicamente rilevante dell'intensa azione politica e diplomatica e' che il meccanismo di governance preserva le prerogative della commissione Ue. I piani saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata ma singoli esborsi saranno decisi dalla commissione Ue. Anche il freno di emergenza avra' una durata massima di tre mesi e non potra' prevedere un diritto di veto". Il meccanismo dell' "unanimita' avrebbe imprigionato lo strumento chiave della ripresa in veti incrociati tra Paesi membri. Su questo punto l'Italia ha tenuto la sua linea rossa". Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Voto maggioranza Recovery, Conte rivendica il successo: "Voto a maggioranza nostra linea rossa" Affaritaliani.it Sondaggi elettorali Ixè: alleanza Pd-M5S, sì dai rispettivi elettorati

(Adnkronos) SWG segnala che all’interno della maggioranza, sarebbero gli elettori del M5s quelli meno convinti del negoziato che si è concluso questa notte. Se si votasse oggi, la Lega sarebbe sempre ...

Legge elettorale, Salvini: "Non è una prorità. D'accordo con il Pd ma solo se si vota la settimana dopo"

"La modifica della legge elettorale? Sono d'accordo, ma solo se si vota la settimana dopo". Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, al pressing del Pd e del Movimento 5 Stelle sulla modifi ...

