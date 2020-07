Vertice Ue: Tajani,pronti a collaborare per piano riforme (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ANCONA, 22 LUG - L'accordo europeo sul Recovery Fund ha segnato "un cambiamento epocale" per l'Europa, ma è solo un primo risultato: per accedere alle risorse serve "un piano di riforme" per ... Leggi su corrieredellosport

Recovery Fund, Tajani (FI): "Un risultato positivo, ora fare piano riforme per spendere bene soldi"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Recovery Fund, Tajani (FI): "Un risultato positivo, ora fare piano riforme per spendere bene soldi" Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, commenta il ...

