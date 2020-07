Trafficante beccato con panetti di droga nel water: video dell’arresto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno spacciatore di droga nel Kent, Regno Unito , è stato sorpreso con panetti di droga nel water. Si tratta di cocaina per un valore di 8.000 sterline. Il video della polizia che fa irruzione nel suo appartamento è stato postato sul web. panetti di droga nel water: trovate anche armi Melvin Gambanga ha cercato di sbarazzarsi della sua scorta di droga mentre la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento a Gravesend. Tuttavia gli agenti hanno trovato in tempo il sacchetto di plastica di droga nel gabinetto. La polizia ha anche scoperto una pistola carica e munizioni nascoste in un borsone con più proiettili in una tuta nell’armadio. Mentre eroina e crack cocaina – che erano state ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Trafficante beccato Trafficante beccato con panetti di droga nel water: video dell’arresto Kontrokultura Saviano accusa Zingaretti: “Il tuo Pd ha finanziato i trafficanti di uomini”

Un segretario di partito che è anche un mio amico è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c'è ha beccato il Covid". Sinceramente non c'è da meravigliarsi… Leggi ...

Un segretario di partito che è anche un mio amico è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c'è ha beccato il Covid". Sinceramente non c'è da meravigliarsi… Leggi ...