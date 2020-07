Tor Sapienza, boati e fumo: va a fuoco un palazzo dismesso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tor Sapienza, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un palazzo dismesso in via Raffaele Costi, angolo via Tallone, è andato in fiamme. A chiamare i vigili del fuoco è stata una pattuglia del Gssu della polizia locale di Roma Capitale, allarmata da un forte boato e da una colonna di fumo nero. Gli agenti stavano effettuando un servizio di controllo al campo nomadi di via Salvati. Per quanto riguarda invece le cause dell’incendio bisognerà attendere la verifiche tecniche dei Vigili del fuoco. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

