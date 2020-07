Terracina, esasperato dagli schiamazzi esce in strada con una pistola: denunciato un uomo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella decorsa notte, gli Agenti del Commissariato di Terracina sono intervenuti in questo centro cittadino su richiesta pervenuta al 113 in soccorso di quattro giovani minacciati da un uomo che impugnava una pistola. All’arrivo degli Agenti veniva individuato l’autore della minaccia e ricostruito che lo stesso vista la tarda ora, esasperato dagli schiamazzi provenienti da un vicino parco pubblico, usciva di casa impugnando una delle armi legalmente detenute e minacciando di farne uso se non si fossero dispersi i presenti che sostavano nei pressi della propria abitazione. I quattro giovani, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, stavano trascorrendo le ultime ore di una giornata trascorsa insieme, per festeggiare la chiusura della sessione estiva degli esami ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Terracina esasperato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terracina esasperato