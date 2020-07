Sinigaglia, gli architetti scrivono al sindaco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la minoranza di centrosinistra che, nei giorni scorsi, si era lamentata per la "delega in bianco" data al Calcio Como sullo stadio Sinigaglia, adesso anche l'Ordine degli architetti di Como ha ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Sinigaglia gli

Insomma, occorre predisporre al più presto se non un piano almeno delle linee di indirizzo per l’area del Sinigaglia. "Serve un progetto strategico di tipo urbano prima ancora che architettonico – ...Speranze per poter utilizzare – sia pure solo per le squadra agonistiche della città – la piscina olimpica di Muggiò. Ma anche per poter vedere in azione le ruspe per il vicino palazzetto dello sport ...