Serie A femminile, il Tar: no a sospensione retrocessione Tavagnacco (Di mercoledì 22 luglio 2020) No alla sospensione cautelare urgente del provvedimento con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport, due settimane fa, ha posto fine al campionato di calcio femminile. Assegnando il titolo di Campione d’Italia alla Juventus, con accesso alle competizioni internazionali anche per la Fiorentina, il Collegio di Garanzia dello Sport ha stabilito anche le retrocessioni nel campionato di B da parte di Tavagnacco e Orobica Calcio Bergamo. Il Tar, in merito al ricorso proposto dall’ASD UP Comunale Tavagnacco, considerando che la ricorrente censura la retrocessione nella Serie B sulla base della cristallizzazione della classifica al momento della sospensione del campionato per l’emergenza Covid-19, ha ritenuto che “nel caso di specie, ... Leggi su sportface

LIB_martignacco : ?? Ieri l’Assemblea dei Club di Serie A Femminile: definiti i Gironi di A2 e mandato al CdA per la revisione del Reg… - feritaslan89 : Non avrò il palato fine... Ma a me erkencikus , le ali del sogno o come cavolo lo volete chiamare non piace. Demenz… - emilystne : Un mese dal ritorno della serie a femminile ?? - giaval92 : C'è una squadra femminile di pallavolo in serie A che ha già fatto ridere i polli l'anno scorso e, a giudicare dall… - viredo : RT @mybuddybank: Parte oggi la nostra collaborazione con @storielibere per la serie 'Morgana - Sono io l'uomo ricco'. Sei nuovi episodi ded… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile Rugby - Serie A femminile: al via una squadra pugliese OnRugby Serie A femminile, il Tar: no a sospensione retrocessione Tavagnacco

No alla sospensione cautelare urgente del provvedimento con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport, due settimane fa, ha posto fine al campionato di calcio femminile ... censura la retrocessione ...

Volley, Sora riparte dalla Serie C

Per la stagione 2020/2021 si ritorna alle origini, alla Serie C. Ci si rimbocca le maniche e si riparte ... riguarda la maggiore attenzione che intendiamo dedicare al settore femminile per il quale ...

No alla sospensione cautelare urgente del provvedimento con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport, due settimane fa, ha posto fine al campionato di calcio femminile ... censura la retrocessione ...Per la stagione 2020/2021 si ritorna alle origini, alla Serie C. Ci si rimbocca le maniche e si riparte ... riguarda la maggiore attenzione che intendiamo dedicare al settore femminile per il quale ...