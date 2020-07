Saldi a Napoli, i commercianti: Situazione nera, gli sconti avrebbero dovuto partire ai primi di luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Negozi ancora vuoti nelle strade di Napoli, una Situazione che i commercianti definiscono “nera”, nonostante l’anticipo dell’avvio dei Saldi – deciso dal governatore Vincenzo De Luca – che, quest’anno, sarebbero dovuti partire il 1 agosto. Una scelta, quella di anticipare, che, in ogni caso, non risolve i problemi dei negozianti, sottolineano gli operatori, impegnati a far fronte al pagamento della merce che avevano già ordinato per la primavera, capi che non sono stati venduti. Dal loro punto di vista, i Saldi sarebbero dovuti partire ugualmente il primo sabato di luglio, come ogni anno, nella speranza di rimpinguare le casse rimaste chiuse per mesi. Il lockdown dovuto ... Leggi su ildenaro

