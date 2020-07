Perché il futuro della Turchia non è in Occidente (Di mercoledì 22 luglio 2020) La decisione del Consiglio di Stato della Turchia di avallare la riconversione in moschea di Santa Sofia è stata fonte di scalpore, sorpresa e indignazione nei paesi occidentali. Ma quello che l’opinione pubblica ed una parte del mondo politico di Europa e Stati Uniti hanno visto come un gesto minaccioso nei confronti della cristianità ha, … Perché il futuro della Turchia non è in Occidente InsideOver. Leggi su it.insideover

vitocrimi : Auguri a @beppe_grillo, testa, cuore, sorriso del @Mov5Stelle, che oggi compie gli anni. Ci hai dato l'opportunità… - graziano_delrio : L’assegno unico per i figli aiuta a non avere paura del futuro: uno strumento semplice, robusto e giusto perché ogn… - raffaellapaita : “Abbiamo voluto che fosse universale, per tutti i bambini. Unico, perché occorre più semplificazione. Stabile, perc… - AntFra7 : @RossoneroCinico Io preoccupato per il futuro, finché non avrò rassicurazioni, perché consideravo Rangnick come un… - Tinamar1503 : Ma le persone che si sono sincronizzate a scrivermi 'adesso pensa solo a te e al tuo futuro' senza che nemmeno io l… -