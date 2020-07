Per Meghan Markle non suoneranno le campane di Westminster al suo compleanno (Di mercoledì 22 luglio 2020) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta sfoglia la gallery Le campane non suoneranno per Meghan Markle il prossimo 4 agosto quando compirà 39 anni. L’abbazia di Westminster rimarrà in silenzio. Lo ha deciso la regina Elisabetta. L’ex attrice non “merita” i festeggiamenti ufficiali dato che ha lasciato la royal family. Leggi anche › La regina Elisabetta è la prima monarca britannica a regnare per 25mila ... Leggi su iodonna

