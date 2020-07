Parma-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Parma-Napoli, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Tardini i ducali vogliono ottenere la matematica salvezza che ancora, in fin dei conti, manca a tutti gli effetti, anche se è ormai una formalità. Ma soprattutto vogliono mettere fine a una lunga Serie di risultati negativi, per farlo dovranno però avere la meglio di una delle squadre più in forma del momento come quella azzurra. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di mercoledì 22 luglio. Parma-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Leggi su sportface

tvdellosport : ?? CASTELVOLTURNO ?? La partenza del #Napoli per la trasferta di #Parma (pt. 2) ??? @manuelparlato #ParmaNapoli… - infoitsport : GAZZETTA - Parma-Napoli, la formazione azzurra: 7 ritorni dal primo minuto! Lozano titolare - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MEDIASET - Parma-Napoli, le probabili formazioni, Lozano punta centrale - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MEDIASET - Parma-Napoli, le probabili formazioni, Lozano punta centrale - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MEDIASET - Parma-Napoli, le probabili formazioni, Lozano punta centrale -