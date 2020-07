Napoli, mister Gattuso: “Non siamo fortunati con quest’arbitro, il secondo rigore è inventato” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita che ha visto il Napoli perdere a Parma contro la … L'articolo Napoli, mister Gattuso: “Non siamo fortunati con quest’arbitro, il secondo rigore è inventato” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

IannittiAle : @sscnapoli Gattuso ma dove le vedi queste occasioni..se il prossimo Napoli è questo è molto preoccupante caro mister - stopardip : @gloriapoch72 Rivedendolo bene dico: ma si può fischiare una cosa del genere, ma quanto è scarso giuia??????? Menomale… - mister_fantasy : #ParmaNapoli discreto allenamento e #Giua protagonista con tre rigori (incluso quello dato al #Napoli) inesistenti.… - barison_andrea : Premessa: non ce l'ho e mai ce l'avrò con i ragazzi e con il Mister. Un mese fa mi davano la gioia di metterla in q… - IAMCALCIONAPOL : Real Poggiomarino: divorzio con mister Teta dopo 4 stagioni -

Dejan Kulusevski, è stato il match winner contro il Napoli. Poi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: “C’è stata un po’ di sfortuna nelle ultime gare, non meritavamo di perd ...Stasera alle ore 19:30, in occasione della 35^ giornata di campionato, il Napoli affronterà allo stadio Ennio Tardini il Parma di mister Roberto D’Aversa. La squadra emiliana, il cui esordio in serie ...