Milan, contro il Sassuolo hanno vinto i rossoneri, Pioli e Ibra. E pure io (Di mercoledì 22 luglio 2020) In una serata rovente di luglio molestata da zanzare e umidità tropicale, lungo la via Emilia, Far West della Padania e del calcio nostrano, succede che il Milan vinca e convinca di nuovo: un risultato non scontato, in trasferta, settima vittoria e due pareggi in nove partite post-confinamento che vale il provvisorio quinto posto in classifica, ossia l’accesso diretto ai gironi di Europa League. Ma succede pure che Ibra realizzi una splendida doppietta: il primo gol di testa, con tuffo acrobatico; il secondo, in contropiede e lesto aggiramento del portiere. Profondità e leggerezza. Allegria e sofferenza. Semplicità e bellezza. Cioè l’essenza del calcio. Mistero, stupore, folgorazione. Il grande mattatore ruba ancora la scena, e gliene siamo grati. Nonostante le bizze da capitano ... Leggi su ilfattoquotidiano

