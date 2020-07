Manu Chao torna in Italia: date e luogo dei concerti di “El Chapulin Solo – Manu Chao Acustico” (Di mercoledì 22 luglio 2020) 20 anni fa si affermava come uno dei cantastorie del movimento no global, allora fortissimo. Parliamo di Manu Chao, artista parigini ma figlio di immigrati spagnoli, che all’inizio del nuovo millennio era una vera e propria icona (e che con le sue tracce conquistò le classifiche di mezza Europa – di seguito embeddiamo una delle sue canzoni più politiche, ‘Clanedestino’). concerti Manu Chao, date di “El Chapulin Solo – Manu Chao Acustico” Manu Chao torna in ... Leggi su nonsolo.tv

RADIOBRUNO1 : In estate si esibirà in tre concerti nel nostro Paese #ManuChao #Musica #concerti #22luglio #RadioBruno - robertoanino : RT @CorriereTorino: Riecco Manu Chao: ad agosto concerto ad Alba - CorriereTorino : Riecco Manu Chao: ad agosto concerto ad Alba - repubblica : Manu Chao, Elisa, Diodato: la bella stagione dei concerti [a cura di PIETRO D'OTTAVIO] [aggiornamento delle 15:21] - marraisa : RT @AnsaTrentinoAA: Concerti: Manu Chao alla Campana dei caduti di Rovereto. Il 10 agosto, le prevendite apriranno martedì 28 luglio |#ANSA… -