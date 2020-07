Lievita la manovra d'estate. In arrivo fra i 22 e i 25 miliardi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La spinta arriva ancora una volta da Bruxelles. È la scia positiva dell’esito della trattativa sul Recovery Fund a portare il Governo a essere ancora più ambizioso sulla manovra di agosto, la terza iniezione di soldi in appena sei mesi nel Paese travolto dal Covid. Più soldi: tra 22 e 25 miliardi. A tanto ammonterà lo scostamento di bilancio (i soldi della manovra) che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri porterà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri stasera o al massimo giovedì. Un’aggiunta last minute rispetto ai 20 miliardi ipotizzati negli scorsi giorni che incarna sì il clima di fiducia rafforzato con l’Europa, ma che dice anche dell’obbligo di spendere di più perché il Paese ha bisogno di soldi ora. ... Leggi su huffingtonpost

Lievita la manovra d'estate. In arrivo fra i 22 e i 25 miliardi

Manovra d'agosto

Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una manovra di rammendo. Co ...

