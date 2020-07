La bizzarra fine del sequestro di un autobus in Ucraina (Di mercoledì 22 luglio 2020) 13 ostaggi sono stati liberati dopo ore di trattative grazie a un video pubblicato dal presidente Zelensky, che consigliava la visione del film antispecista "Earthlings", come richiesto dal sequestratore Leggi su ilpost

Il Post

13 ostaggi sono stati liberati dopo ore di trattative grazie a un video pubblicato dal presidente Zelensky, che consigliava la visione del film antispecista "Earthlings", come richiesto dal sequestrat ...