Juve, Sarri in conferenza: "Critiche? Evidentemente sto sui cogli**i a qualcuno..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla viglia della partita che la sua squadra giocherà contro l'Udinese: In questo periodo il Sarri allenatore si attacca ai numeri giustamente, il Sarri uomo percepisce di essere vic ... Leggi su tuttonapoli

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : ?? 16:30 | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #UdineseJuve ?? ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV… - forumJuventus : GdS: 'Nuova Juve, Jorginho il primo della lista.Tra i desideri di Sarri pure Milik e Palmieri. Paratici deve anche… - leggoit : Juve, -4 (punti) dallo scudetto. Sarri:«Le critiche? Probabilmente sto sui c... a qualcuno» - Deborah_Juve : Sono già partiti i “VerConiah, ha detto coglioni1!11!1!!1” a Sarri?! Chiedo per un amico -