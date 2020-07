Io e Te, Manuel Bortuzzo: “Qualcuno ha sfruttato la mia immagine” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, ecco quanto dichiarato da Manuel Bortuzzo. Manuel Bortuzzo a Io e Te Ospite della puntata di martedì 21 luglio a Io e Te, Manuel Bortuzzo, alla domanda del conduttore se qualcuno avesse mai sfruttato la sua immagine ha risposto: “Per quanto riguarda la televisione sono sicuro che … L'articolo Io e Te, Manuel Bortuzzo: “Qualcuno ha sfruttato la mia immagine” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Manuel Bortuzzo: ''Io non mollo mai'' - infoitcultura : Chi è Manuel Bortuzzo: ospite del faccia a faccia di Io e Te - infoitcultura : Io e Te, Manuel Bortuzzo sull’incidente: “Hanno sfruttato la mia immagine” - infoitcultura : Martina Rossi fidanzata Manuel Bortuzzo: una grande sofferenza - infoitcultura : Io e Te, Manuel Bortuzzo si confessa da Diaco e parla del rapporto con Magnini -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, straordinario esempio di resilienza e di grande amore per lo sport. Introdotto in studio dal ...Martina Rossi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo, il nuotatore che purtroppo ha avuto un grave incidente in una sparatoria: ecco chi è la sua compagna. Quest’oggi Manuel Bortuzzo sarà ospite ad Io e Te ...