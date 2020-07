Il pasticciaccio brutto della gara d'appalto per i banchi di scuola: non c'è tempo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governo ha indetto un bando europeo per l'acquisto di tre milioni di pezzi ma per le aziende italiane del settore si tratta di una missione impossibile: vorrebbe dire concentrare in un mese la ... Leggi su tg.la7

UmbriaVivo : Quel pasticciaccio brutto dell'ex ospedale di Città di Castello - johnnybeback : @meb La cosa veramente più surreale di tutto è quel Pasticciaccio Brutto del Rosatellum (semicit.) - ginolat76 : RT @Sardanapalooo: Presi da “Quel pasticciaccio brutto de Romaverona” avete sottovalutato la bombetta #Kessie. Mentre voi litigate si lavor… - antigiannino96 : RT @Sardanapalooo: Presi da “Quel pasticciaccio brutto de Romaverona” avete sottovalutato la bombetta #Kessie. Mentre voi litigate si lavor… - DFDYR98 : RT @Sardanapalooo: Presi da “Quel pasticciaccio brutto de Romaverona” avete sottovalutato la bombetta #Kessie. Mentre voi litigate si lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : pasticciaccio brutto Il pasticciaccio brutto della gara d'appalto per i banchi di scuola: non c'è tempo TG La7 Il pasticciaccio brutto della gara d'appalto per i banchi di scuola: non c'è tempo

Il governo ha indetto un bando europeo per l'acquisto di tre milioni di pezzi ma per le aziende italiane del settore si tratta di una missione impossibile: vorrebbe dire concentrare in un mese la prod ...

Gazzetta - Il migliore e il peggiore

Serata impeccabile, poi il pasticciaccio brutto a 10’ dalla fine, quando non copre bene la palla in area e fa fallo su Immobile. Rigore e, ripensando alle ultime rimonte, la Juve trema".

Il governo ha indetto un bando europeo per l'acquisto di tre milioni di pezzi ma per le aziende italiane del settore si tratta di una missione impossibile: vorrebbe dire concentrare in un mese la prod ...Serata impeccabile, poi il pasticciaccio brutto a 10’ dalla fine, quando non copre bene la palla in area e fa fallo su Immobile. Rigore e, ripensando alle ultime rimonte, la Juve trema".