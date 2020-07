Hyper Scape: modalità Hack Runner in arrivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Novità per il free to play di Ubisoft, Hyper Scape: la modalità Hack Runner promette di scompigliare le carte in tavola Tutti vogliono il battle royale, ma dopo il successo di Fortnite la gara all’originalità si è fatta dura: il neonato Hyper Scape prova ora a dare una scossa con la modalità Hack Runner. Per chi ancora non lo avesse provato, il titolo di Ubisoft ha un’ambientazione piuttosto interessante, come una sorta di gioco nel gioco, in cui le persone interagiscono attraverso Hyper Scape per sfuggire alle dure realtà di un terribile futuro distopico, e naturalmente per agognare fama e fortuna. La modalità principale del gioco condivide elementi ... Leggi su tuttotek

