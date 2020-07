Gorizia, bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gorizia, 22 lug. (Adnkronos) - Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il corpo del bimbo, che è morto, è stato recuperato dai vigili del fuoco a 30 metri di profondità. Leggi su liberoquotidiano

RaiNews : Il corpo del bambino, 12 anni, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco ad una trentina di metri di profondità. Seco… - Agenzia_Ansa : Bambino cade in un pozzo a #Gorizia e muore #ANSA - Mafara72 : RT @Adnkronos: #Gorizia, bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore - Agenzia_Ansa : Bambino cade in un pozzo a #Gorizia e muore. Il sindaco: 'Recenti controlli sulla copertura' #ANSA - enrica_emme : RT @il_piccolo: #Gorizia Bambino muore cadendo in un pozzo durante il centro estivo: qui -