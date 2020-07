Giorgia Meloni ‘contro’ John Lennon e la canzone Image: cosa è successo (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Non è una canzone il cui testo mi appassioni”, ha svelato Giorgia Meloni riguardo ‘Image’, la canzone simbolo di John Lennon dopo il distaccamento dai Beatles. La leader di Fratelli d’Italia ha così espresso il suo parere dopo l’affermazione dell’europarlamentare e candidata della Lega in Toscana Susanna Ceccardi che ha definito il brano un ‘inno marxista’. Non è dello stesso avviso Giorgia Meloni, che nel corso della trasmissione ‘In Onda’ su La 7, ha comunque ribadito la sua visione distante dal testo di Lennon: “Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni… è l’inno ... Leggi su italiasera

