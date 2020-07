Ghost of Tsushima fa il botto in Giappone con vendite al di sopra delle aspettative (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ghost of Tsushima ha venduto più copie del previsto previsto in Giappone, come rivelato dalla divisione PlayStation locale in un tweet.Secondo PlayStation Japan, "Ghost of Tsushima è stato accolto meglio di quanto ci aspettassimo".Questo ha portato il gioco ad essere "sold out in alcuni negozi", problema che PlayStation Japan sta risolvendo lavorando su una "produzione aggiuntiva che è attualmente in corso". Nel frattempo, il proprietario della piattaforma suggerisce agli utenti di continuare a scaricare l'edizione digitale tramite PlayStation Store.Leggi altro... Leggi su eurogamer

