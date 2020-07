Esenzione Canone Rai 2020 per over 75: domanda e requisiti, la scadenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Esenzione Canone Rai 2020 per over 75: domanda e requisiti, la scadenza In questo articolo ricapitoleremo tutte le informazioni utili legate all’Esenzione dal pagamento del Canone Rai 2020, agevolazione riservata a chi compie 75 anni entro fine luglio. Questo consentirà a tali persone di essere esonerati dal pagamento dell’imposta per il secondo semestre del 2020. Ovviamente non sarà sufficiente solo il requisito anagrafico, ma sarà richiesto anche un importante requisito reddituale: il reddito annuo del nucleo familiare (relativo all’anno di imposta 2019), infatti, non dovrà essere superiore a 8.000 euro in totale. Inoltre, non bisognerà avere ... Leggi su termometropolitico

Il canone Rai è una tassa molto discussa (ed anche odiata) dai contribuenti italiani, in moltissimi la ritengono inutile, ma è bene sapere che non tutti la devono effettivamente pagare, esiste una por ...

Agevolazioni Isee Anziani 2020: 60, 65, 70, 75 anni requisiti domanda

Le agevolazioni anziani 2020 over 60 65 70 75 e oltre gli 80 anni di età sono degli aiuti che lo Stato, attraverso i Comuni, riconosce ai cittadini una volta superata una certa soglia di età. Tra le a ...

