Dopo quelle di Lidl, ora le sneakers di Zara ispirate alla Playstation infiammano il web (Di mercoledì 22 luglio 2020) O le ami o le odi. Non ci sono vie di mezzo per le nuove sneakers firmate dal colosso spagnolo di fast fashion Zara e ispirate alla Playstation. Di colore grigio, con la tomaia a calzino con stampa e dettagli che richiamano la console di Sony, si infilano con tiretto anteriore e posteriore per indossarle più facilmente, e non hanno lacci. C'è qualcosa però nel loro design che sta provocando non poche reazioni sui social: il verde sul tallone, infatti, ricorda la console Xbox, grande rivale della Playstation. I giocatori avrebbero preferito il blu. Solo che Zara rende omaggio alla Playstation 1 con il colore principale, il grigio, e quindi il verde, che evoca la luce che indicava che la PS1 era accesa. Che quindi era ... Leggi su gqitalia

Fiorentina, Iachini: "Soddisfatti per la salvezza. Ora diamo continuità a risultati e prestazioni"

Conquistata la salvezza aritmetica battendo il Torino in casa, la Fiorentina si avvia verso la conclusione del campionato. Di qui al termine mancano quattro giornate e il primo di questi impegni vedrà ...

F1, si disputerà davvero il Gran Premio di Imola? Oggi il sopralluogo decisivo di Michael Masi

Dopo tante voci, sembra davvero che si stia arrivando al concreto ... La pista di Imola, dopotutto, è di quelle vecchio stile per cui non troppo conforme alla Formula Uno del 2020. La sede stradale è ...

