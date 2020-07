Diasorin e San Matteo di Pavia indagati per i test sierologici in Lombardia (Di mercoledì 22 luglio 2020) I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin sono indagati dalla Procura della Repubblica di Pavia nell’ambito di un’inchiesta sull’accordo tra l’ospedale pavese e la società piemontese per i test sierologici anti-Covid. A darne notizia è stata poco fa la stessa Procura con un comunicato stampa. Tra gli indagati c’è l’amministratore delegato di Diasorin Carlo Rosa. Diasorin e San Matteo di Pavia indagati per i test sierologici La storia dei test sierologici in Lombardia era stata al centro di una ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, indagati i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e di Diasorin - repubblica : Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matteo e Diasorin [aggiornament… - RaiNews : L'inchiesta è relativa all'accordo tra la Diasorin e il S.Matteo di Pavia per i test sierologici per il covid-19 in… - OlderGf : Si muove la magistratura sul vergognoso accordo tra #Diasorin e San Matteo di Pavia. Quest'ultima ha fornito solo a… - LaskaJuventus : RT @Open_gol: Inchiesta sui test sierologici in Lombardia, indagati i vertici dell’ospedale San Matteo di Pavia e di Diasorin -