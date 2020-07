'Cosa hai fatto alla bebè?'. Lo choc: migrante la bacia in bocca a 6 mesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo La denuncia dei genitori: "Si è nascosto nel centro di accoglienza". Bimba sottoposta al tampone per il Covid-19 "Siamo arrivati lì che erano circa le 22 o le 22.10. Eravamo io, il mio compagno e i nostri due figli. La bimba di sei mesi la tenevo in braccio perché nell’ovetto piangeva. Seduti vicino al bar c’erano tre ragazzi di colore. Noi stavamo salutando alcuni amici quando uno di loro si è avvicinato, pensavo volesse entrare nel locale, e invece si è buttato sulla bambina e le ha dato un bacio sulle labbra". Siamo a Cavaglià, piccolo Comune di 3.500 abitanti in provincia di Biella. La madre è ancora scossa. La voce trema. Nel racconto che fa al Giornale.it si percepisce la “rabbia” e lo “schifo” per quanto successo. E’ domenica sera. Una coppia ... Leggi su ilgiornale

davidealgebris : Si. Hai dato €3 miliardi ai Benetton e ti sei preso €8miliardi di debito. Tutto pagato dagli Italiani. Distrutto cr… - Teresio_Boccia : RT @lisadagliocchib: Donna che non hai volto voce e nome da chi mai convocata nel mio sogno vieni a dirmi che cosa da che riva che tempo ri… - hernanvdez : @Sunxtommox @sieteimbecilli nono ma hai ragione, io l’ho visto così poi ecco io non essendo napoletana non posso di… - matty23_ : @AndreaBricchi77 Gazidis ha fallito e deve essere licenziato se tu stai pianificando una cosa da 6 mesi e poi la bu… - chapmns : hyo delle girls generation di cosa hai bisogno -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hai 'Cosa hai fatto alla bebè?'. Lo choc: migrante la bacia in bocca a 6 mesi ilGiornale.it Capek 2: l’intervista Squisita di Progetto Stigma

In occasione dell’uscita dell’atteso numero 2, che potete già preordinare qui, pubblichiamo una serie di pillole dedicate a Capek: rivista aperiodica di fumetti, reportage, interviste, stranezze e vit ...

OnePlus lancia Nord e dà l'assalto agli smartphone di fascia media

Il mercato degli smartphone sa essere bizzarro. È dominato da variabili controllabili – basti pensare all’impatto che il bando all’uso dei servizi di Google ha avuto sulle vendite di Huawei e a come q ...

In occasione dell’uscita dell’atteso numero 2, che potete già preordinare qui, pubblichiamo una serie di pillole dedicate a Capek: rivista aperiodica di fumetti, reportage, interviste, stranezze e vit ...Il mercato degli smartphone sa essere bizzarro. È dominato da variabili controllabili – basti pensare all’impatto che il bando all’uso dei servizi di Google ha avuto sulle vendite di Huawei e a come q ...