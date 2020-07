Coronavirus, aumentano i focolai: 224 in totale e 8 comuni in lockdown (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La maggior parte dei casi sono legati all’ambito famigliare, ai locali notturni e alla raccolta della frutta”. Il ministro della Sanità Salvador Illa fa il punto davanti al Parlamento sui nuovi focolai esplosi in Spagna nelle ultime settimane. La curva epidemiologica preoccupa anche la Francia, che non ha escluso di chiudere le frontiere, mentre in Catalogna – dove otto comuni sono entrati in lockdown – le autorità sanitarie denunciano la mancanza di operatori per il tracciamento dei contagi. Una situazione che si inserisce in un contesto economico fortemente fiaccato dalla crisi sanitaria: il 13% di bar, ristoranti e hotel, ha dichiarato Hosteleria de Espana (la Federalberghi spagnola), ha ... Leggi su howtodofor

fattoquotidiano : Coronavirus – Spagna, aumentano i focolai: sono 224. Contagi legati a famiglie, discoteche e raccolta frutta - s_parisi : CGIL dice che le scuole non possono riaprire. La corporazione non è soddisfatta. Non gli interessa che gli studenti… - fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - Ecate31 : RT @OrioliPaolo: Mentre i contagi #USA aumentavano nello scorso mese e le vittime no, molti 'zangrilliani' gioivano sul virus debole, che n… - LuciaLaVita1 : RT @OrioliPaolo: Mentre i contagi #USA aumentavano nello scorso mese e le vittime no, molti 'zangrilliani' gioivano sul virus debole, che n… -