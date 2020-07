“Come figlia e nipote”. Ecco la mamma di Eva Henger e nonna di Mercedesz Henger (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mercedesz Henger sta confutando con prove sempre più convincenti le teorie imbastite dalla madre. Eva Henger non rivolge più la parola alla primogenita da mesi e anche quest’ultima sembra restia sulla sua posizione. Come ormai sapranno tutti il motivo del loro litigio si cela dietro la relazione della figlia adottiva di Riccardo Schicchi e l’ex tronista di Uomini e donne, oggi personal trainer, Lucas Peracchi. La chiacchierata coppia, contro ogni aspettativa, sta dimostrando quanto invece il loro amore sia sincero ed intenso. In particolare nelle ultime ore, avendo documentato sui social una bellissima gita nella terra d’origine di Mercedesz Henger, l’Ungheria. La star del cinema proibito Eva ... Leggi su tuttivip

