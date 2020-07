Come evitare le truffe: ecco gli imbrogli più frequenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Complice forse il maggior tempo trascorso da molti al computer quest’anno, nei primi quattro mesi del 2020 la polizia postale ha registrato 4.201 denunce per truffe online, quasi quante quelle verificatesi in tutto il 2019. Le modalità con cui le persone vengono raggirate sono molteplici e se pensate di avere a che fare con un truffatore, o volete comunque evitare di cadere nei tranelli del web e del mondo reale, in questo articolo vi spiegheremo Come fare a riconoscere quelli più comuni. Phishing e vishing: le truffe più comuni del web Siamo bersagli del phishing quando riceviamo un’email con il logo fittizio di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico che ci esorta a fornire dati riservati, Come il numero della carta di credito o password ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Come evitare le truffe: ecco gli imbrogli più frequenti - Cresselia1 : RT @Azione_it: Capiamo l'ironia sui 'banchi a rotelle' della Ministra #Azzolina perché la #scuola come autoscontro fa ridere, all'inizio.… - George98511434 : @LegaSalvini Se ti danno dei soldi mi sembra doveroso verificare come vengano spesi....... Per evitare che si comp… - Moduli_it : Dazn sospensione abbonamento: come evitare di pagare il canone - UltimoDecimaMas : @marzia38580873 @GiorgiaMeloni per come la penso io non ci sono ..se do il mio voto sapendo che la pensa cosi è sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evitare Come evitare il cattivo odore del cane: ecco alcuni trucchi www.amoreaquattrozampe.it Un reddito di attivazione per far ripartire davvero l’Italia

Qualcuno dirà che è una piccola cosa, ma è davvero eloquente il fatto che, nel dibattito italiano sull’accordo raggiunto nel Consiglio Europeo dell’altro giorno, il pacchetto da 750 miliardi di fondi ...

Come e perché la climatizzazione deve diventare molto più efficiente

Si potrebbero così evitare fino a 460 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente nei prossimi 40 anni, che corrispondono a circa otto anni di emissioni totali di gas serra, considerando il livello di ...

Qualcuno dirà che è una piccola cosa, ma è davvero eloquente il fatto che, nel dibattito italiano sull’accordo raggiunto nel Consiglio Europeo dell’altro giorno, il pacchetto da 750 miliardi di fondi ...Si potrebbero così evitare fino a 460 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente nei prossimi 40 anni, che corrispondono a circa otto anni di emissioni totali di gas serra, considerando il livello di ...