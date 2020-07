“Che succede?”. Luca Barbareschi scoppia in lacrime in diretta. E Pierluigi Diaco resta di stucco (Di mercoledì 22 luglio 2020) La puntata di oggi, mercoledì 22 luglio, di ‘Io e Te’ non è stata caratterizzata solamente dal duro sfogo di Iva Zanicchi nei confronti del Festival di Sanremo. Come ospite è andato in studio anche l’attore Luca Barbareschi, che ha vissuto momenti molto commoventi. Infatti, è letteralmente scoppiato a piangere quando gli è stato mostrato un video. Il filmato ripercorreva tutte le sue avventure professionali e probabilmente rivederle gli ha causato un sentimento di nostalgia. Inizialmente si era soffermato sul Teatro Eliseo di Roma, di cui è proprietario, facendo un appello accorato alle istituzioni: “Aiutatemi a non chiudere l’Eliseo”. Ma quando il presentatore Pierluigi Diaco ha fatto trasmettere il videoclip in questione le ... Leggi su caffeinamagazine

lucianonobili : Che succede in #Liguria? Il PD ha deciso di abbracciare il M5S per percorrere insieme la via del populismo, candid… - CarloCalenda : Questo è quello che succede ogni week end in tutta Italia. Per quelli che ?@Azione_it? è solo Calenda e ?… - CarloCalenda : si. Il tema è capire cosa accade dopo. Revochi, ASPI fallisce, non puoi metterla in AS perché non ha la concessione… - zazoomblog : “Che succede?”. Luca Barbareschi scoppia in lacrime in diretta. E Pierluigi Diaco resta di stucco - #succede?”.… - Beatrics6 : @Robertaa_2000 @BLOOMCHILDS Che succede? -

Ultime Notizie dalla rete : “Che succede” Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche